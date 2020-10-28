Марсия Элизабет Фавале: Роль казахстанской женщины в корпоративном секторе

В современном обществе уделяется большое значение расширению прав и возможностей женщин в бизнесе, карьере и других сферах жизнедеятельности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предложил повысить участие женщин в руководстве до 30%. Это позволит в полной мере реализовать потенциал женщин, составляющих более половины жителей страны. О том, как гендерный аспект влияет на производительность компании и какова роль женщины в корпоративном секторе Казахстана рассказала инвестиционный банкир, лектор бизнес-школы Said Оксфордского университета и независимый директор АО "Банк развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек") Марсия Элизабет Фавале, сообщает kdb.kz.

Вы, как внешний эксперт и женщина, имеющая многолетний опыт работы в Казахстане, вероятно, имеете мнение и представление о роли женщины в корпоративном секторе. Расскажите о вашем опыте и наблюдениях?

- Все казахстанские женщины, с которыми я знакома много лет, хорошо образованны, преданны своему делу и профессиональны. С точки зрения работодателя и человеческого капитала, не должно быть сомнений в том, что нужно нанимать казахстанских женщин и поддерживать их рост через наставничество и возможности - как это делает общество для мужчин. Я знаю, что существует некоторая предвзятость в отношении женщин, поскольку некоторые работодатели считают, что из-за брака и детей женщины могут быть неправильным выбором. Работодатели, которые придерживаются мнения, что женщины не должны занимать высокие руководящие должности, должны знать, что исследования показывают, что на самом деле наличие гендерно разнообразной компании повышает производительность и прибыль. Я не могу судить по стране и по всем регионам, но картина, которую я вижу в Банке развития, меня очень радует. Мы продвигаем женщин и продолжаем поддерживать карьерный рост сотрудника без гендерной привязки.

Все председатели правления, с которыми я работала в БРК, - г-н Болат Жамишев и г-н Абай Саркулов - поддерживают женщин в руководстве. Бывший руководитель холдинга Байтерек г-н Ерболат Досаев и действующий г-н Айдар Арифханов также поддерживают женщин. Недостаточно показать статистические данные о том, что женщины составляют большую часть рабочей силы. Многие компании могут сказать, что более 50 процентов их сотрудников - женщины, но сколько из них на самом деле обладают властью и действительно принимают решения?

С полной уверенностью могу сказать, что работаю в учреждении, которое никогда не препятствовало моим предложениям и предложениям других независимых директоров о продвижении квалифицированных женщин на высокие должности. Во время моей работы в Совете директоров БРК мы назначили женщину руководителем службы комплаенс – Алму Аймурзину, которая отчитывается непосредственно Совету и комитетам. Начальником службы аудита является женщина – Бакыт Жусупбекова, подотчетная непосредственно Совету и другим комитетам, Заместителем Председателя Правления по рискам является женщина – Сандугаш Кенжебаева, а риски являются очень важной частью управления банком, Ботагоз Абишева является управляющим директором, которая отвечает за привлечение инвестиций и руководила успешным выпуском облигаций Банка, создав успешный международный эталон. Корпоративный секретарь Банка также женщина - Айман Касенова. Эти женщины являются образцом для подражания не только для женщин, но и для мужчин. Важно, чтобы молодые и уже опытные мужчины привыкли работать с женщинами на руководящих должностях.

По информации HR-департамента, сегодня в БРК работают 223 человека, 52% от этого числа - женщины. Если смотреть в гендерном разрезе, то 58% из общего числа руководящих должностей занимают женщины. То есть, 38 женщин руководителей – начиная с руководителей управлений, департаментов и заканчивая правлением и Советом директоров – на каждом уровне в Банке работают женщины. Поэтому считаю, что БРК, вероятно, является образцовым в этом вопросе, и это пример, которому нужно следовать.

С недавних пор отдел кадров, при каждом подборе кадров, независимо от специализации обязан включать женщин в список кандидатов. В таком случае мы понимаем, что у нас есть выбор, чтобы принимать правильные решения.



Еще хочу отметить казахстанских женщин, у них особенный стиль работы и свои черты лидерства. Они решительные и с твёрдостью намерений, при этом не копируют мужское поведение. Я также хотела бы развеять миф, что женщин нужно оценивать профессионально, как мужчин. Женщины могут отличаться по характеру и манерам поведения или иметь другой стиль работы и лидерские качества. В Оксфордском университете есть онлайн-курс лидерства, в котором я рассказываю мужчинам и женщинам о важности подлинного лидерства женщин. Женщины должны вести себя как женщины, и их нельзя заставлять подражать мужским привычкам. Идея о том, что женщина должна следовать за мужчиной или мужчина должен уволить женщину, потому что она не подражает мужчине, давно устарела.

Вы сами являетесь предпринимателем, как диверсификация кадров влияет на производительность компании?



- Было научно доказано множество раз, что при диверсификации кадров, повышается производительность. Если вы берете на работу людей, которые думают точно так же, как вы, у вас очень ограничено видение. Чем разнообразнее у вас люди в руководстве и чем больше людей, которые готовы стать лидерами, тем более разнообразен набор навыков, выше производительность и стабильнее результаты. Пандемия показала, что все работают очень хорошо через видеоконференции. Старые представления о том, что женщине мешают работать дети и заботы о семье, не имеют оснований. Есть другой момент, женщинам, так и мужчинам, не хватает уверенности. Я думаю, что в школах, университетах и семьях необходимо говорить о важности быть рискованным, но не безрассудным. Важно давать людям возможность действовать, даже если они не на сто процентов уверены, что могут это сделать. Когда компания помогает сотрудникам развиваться и люди понимают, что они делают что-то правильно, они не останавливаются на достигнутом и идут дальше. И это меняет умы людей.



Считаете ли вы, что эта пандемия изменит подходы между топ-менеджментом и их сотрудниками к их способам сотрудничества и общения?

- Работая с БРК удаленно, я вижу высокие стандарты профессионализма. Сотрудники также подготовлены и увлечены, информация и дискуссии столь же глубоки, аналитика и опросы такие же, как были на личных встречах. Даже если мы согласны или не согласны с чем-то, уровень профессионализма очень высокий. Коллегиальность потрясающая. Мы верим, что будем продолжать делать свою работу так, как должны.

Здесь важен вопрос доверия. Есть разница между менеджером, который думает, что его подчиненные - всего лишь роботы, необходимые для выполнения технических задач, и работодателем, который видит в своих сотрудниках профессионалов. Если вы профессионал, и ваша команда профессиональна и поощряется за стремление к успеху, вам не нужен микроменеджмент. Если же вы наняли непрофессионала, он не справится с работой. Если руководитель побуждает свою команду мыслить как предприниматели в своей роли и действовать коллегиально, тогда вам не нужно будет заниматься не эффективным управлением.

Как, по-вашему, удаленная среда отразится на качестве работы людей?

- Мы сейчас находимся в этом пандемическом и психологическом давлении. У кого-то близкие могут заболеть, в этом есть эмоциональный аспект, поэтому очень трудно расслабиться. Управленцам необходимо это понимать.

Сотрудник будет вести себя в удаленной среде так же ответственно и честно, как и в офисе. Профессионал профессионален вне зависимости от обстоятельств. Человек, преследующий цель, всегда будет ее выполнять. Есть люди, которые расстроены этой ситуацией, а есть те, кто воспользовался возможностью, предоставленной пандемией, и улучшил свои навыки с помощью онлайн-курсов и расширил свой набор возможности. Возможность - это состояние ума и выбор, независимо от контекста. Многие люди, включая меня, посещали онлайн-курсы, все еще стремятся развить навыки, а некоторые нет. Относительно менеджмента хочу добавить, что для компаний, учреждений и менеджеров чрезвычайно важно создавать психологически безопасную среду. Я думаю, что рассматривать своих сотрудников необходимо не как подчиненных, а как в первую очередь людей. В то же время не следует быть для них психотерапевтом. Психологическая безопасность - это создание среды, в которой люди могут генерировать идеи, где люди чувствуют себя комфортно, предлагая идеи. Даже если у вас самая низкая должность, но у вас есть блестящая идея, руководитель должен быть доступен, чтобы услышать эту идею, иначе менеджер не справиться со своей организацией и потерпит неудачу как менеджер. Блестящая идея может прийти откуда угодно и от кого угодно. Это очень важно. Мир не стоит на месте, и все стереотипы и установки касательно гендерных аспектов, взаимоотношений между работником и работодателем стремительно меняются вместе с ним. Пандемия и ее последствия лишь ускоряют этот процесс. С уверенностью могу сказать, что женщина с ребенком и ноутбуком на коленях может привести вашу компанию к успеху не меньше, чем мужчина в галстуке, сидящий на кожаном кресле.

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