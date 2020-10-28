В Казахстане не вводили ограничений на прием и отправление фитинговых платформ

На сегодняшний день количество контейнеров, прибывших из КНР и ожидающих перегруза на вагоны, составляет 133 контейнера, что в пределах нормы.

В 2020 году в Казахстане ограничений на прием и отправление фитинговых платформ не вводилось, передает zakon.kz.

По поводу распространяемой информации в СМИ, касающейся конвенционного запрета на использование иностранных полувагонов и фитинговых платформ, АО "НК "ҚТЖ" сообщает следующее.

В 2020 году в Казахстане ограничений на прием и отправление фитинговых платформ не вводилось. В то же время в период с 15 июня по 15 августа текущего года объявлялся конвенционный запрет на прием порожних собственных и арендованных полувагонов иностранных железнодорожных администраций на все станции Казахстана, что было связано с значительным увеличением количества порожних иностранных вагонов, которые оказывали негативное влияние на пропускную способность магистральной железнодорожной сети Казахстана и в последствие запрет был отменен в связи с нормализацией ситуации. Введенные ограничения по приему полувагонов не были связаны с работой приграничных с КНР железнодорожных переходов и перегрузом контейнеров.

В публикациях в СМИ говорится о 2-х тысячах контейнеров на станции Достык в ожидании перегруза. АО "НК "ҚТЖ" опровергает этот факт. На сегодняшний день количество контейнеров, прибывших из КНР и ожидающих перегруза на вагоны, составляет 133 контейнера, что в пределах нормы.

Очередь из контейнерных поездов, наблюдающаяся на территории КНР, мы связываем с временными ограничениями, введенными государственными органами Китая, по причине угрозы распространения Covid-19, а также инфраструктурными ограничениями на китайской стороне.

Таким образом, выводы в вышеуказанных публикациях в отношении действий казахстанской стороны и АО "НК "ҚТЖ", являются предвзятыми и неверными. Текущего наличия вагонов имеется с запасом и достаточно для стабильного и своевременного приема всех объёмов грузов, прибывающих из Китая.

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