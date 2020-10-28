Лучший футбольный арбитр Норвегии рассказал правду о своей ориентации

Гомосексуализм по-прежнему является табу в футболе.

Рефери FIFA из Норвегии Элитсерии Том Харальд Хаген совершил каминг-аут, удивив многих болельщиков и футболистов, передает zakon.kz.

42-летний норвежский арбитр Том Харальд Хаген сообщил, что его гомосексуальность не мешает ему в обычной жизни и работе.

Со временем я стал увереннее в себе, и сейчас у меня в жизни все хорошо. Я был геем всегда, и это не то, о чем я постоянно думаю. Это просто моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, и в том числе футбольная. Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой, за исключением моментов, когда мы ошибаемся во время матчей, – рассказал Хаген в интервью местному изданию VG.

Хаген - один из самых профессиональных футбольных арбитров Норвегии, он судил матчи элитной серии с 2006 года. Гомосексуализм по-прежнему является табу в футболе, и ни один норвежский топ-футболист или тренер мужского пола не выделился как гомосексуалист.

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