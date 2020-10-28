Участвующие в испытании вакцины "Спутник V" заразились коронавирусом

Но им могли ввести плацебо.

Некоторые добровольцы, принимающие участие в испытании вакцины "Спутник V" заразились коронавирусом, передает zakon.kz.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что им могли вводить плацебо, пишет РИА Новости.

По его словам, точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных – кто получил плацебо, а кто вакцину.

По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября, – сказал Гинцбург.

Клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Гинцбург уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы второй раз. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Клинические испытания препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходили в Сеченовском университете с 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.

Официально наблюдение за ними не ведется, но они на связи. Насколько я знаю, никто из них даже не простудился, не заболел, не проинфицировался. Хотя официально клинические испытания закончились, – сказал Гинцбург.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

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