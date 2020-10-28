Угрожал ножом – мужчина напал на женщину в подъезде в Павлодаре

Преступника задержали. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

Ограбление попало на камеру, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно, как женщина стоит у лифта, к ней подходит мужчина в куртке с надетым на голову капюшоном. Через пару мгновений он выхватывает нож, замахивается. Женщина в испуге закрывается рукой, отступает в сторону. Нападающий забирают у нее из рук два пакета и уходит. Женщина идет за ним, что-то говоря. Мужчина вновь ей угрожает ножом, но позже уходит.

Преступление произошло 27 октября в доме 55 по улице Малайсары батыра. Звонок на пульт оператора "102" поступил в 18:56.

По вызову незамедлительно были ориентированы все службы полиции города Павлодара. Участковый инспектор Южного отдела полиции Юзат Санатов направился в северную сторону по улице Малайсары батыра.

Проезжая темный переулок, Санатов заметил силуэт мужчины, который пытался скрыться от света фар. Участковый выбежал с машины и побежал за ним. Скрыться мужчине не удалось, подозреваемый был задержан по "горячим следам". Похищенные пакеты с продуктами изъяты.

Преступником оказался 35-летний павлодарец. Ранее он был неоднократно судим за аналогичное преступление. По результатам медицинского освидетельствования, злоумышленник был в алкогольном опьянении средней степени, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Проводится досудебное расследование по статье 191 УК Республики Казахстан.

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