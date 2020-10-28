При каких условиях в ЕАЭС может появиться единая валютно-финансовая система
В ЕАЭС эту концепцию разрабатывают уже год.
Фото : maksim-rudik.com28 октября 2020, 18:54
Член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев рассказал о концепции развития финансового рынка Евразийского экономического союза, сообщает zakon.kz.
В ЕАЭС эту концепцию разрабатывают уже год. В перспективе она предполагает формирование общего финансового регулятора и формирование общего финансового рынка.
Этот рынок у нас уже существует, работает. Единственная проблема заключается в том, что он настолько открыт, что большое количество операций на нашем финансовом рынке делается из третьих стран, из офшорных зон, из других юрисдикций. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы создать наш финансовый рынок достаточно комфортным, чтобы активность на нем шла в рамках взаимных инвестиционных проектов, в рамках сделок в национальных валютах, - рассказал Sputnik Сергей Глазьев в кулуарах делового форума ЕАЭС.
Рынок, по его словам, должен стать более емким. Нынешний большой потенциал позволяет это сделать.
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