В Алматы проведут бесплатные профосмотры детей и пенсионеров

Группы медицинских работников начнут работу со 2 ноября.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева со 2 ноября в городе стартует кампания по профилактическому медосмотру детей и жителей 65 лет и старше на дому, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно в ходе прямого эфира передачи Akimat Live на ТК "Алматы". Сагинтаев сообщил, что в связи с тем, что в период пандемии КВИ прием плановых пациентов был сокращен, принято решение провести бесплатные профилактические медосмотры на дому.

Он подчеркнул, что профилактический медицинский осмотр является одной из форм активной медицинской помощи населению, направленной на выявление ранних форм заболеваний. Поэтому принято решение о проведении профилактических медосмотров пожилых людей и детей на дому.

Специально созданные в поликлиниках мультидисциплинарные группы медицинских работников в составе педиатров, невропатологов, хирургов, ЛОР-врачей и офтальмологов начнут работу со 2 ноября. Участковые врачи общей практики составят списки и будут заранее уведомлять о времени медосмотра для того, чтобы вы были дома и подготовились к осмотру.

Планируется охватить порядка 80 тыс. горожан в возрасте 65 лет и старше, а также около 100 тыс. детей (0-16 лет), включая детей с ограниченными возможностями, состоящих на учете в социальных и медицинских организациях, из многодетных семей и социально защищаемых семей и находящихся на дистанционном обучении.

Сагинтаев выразил уверенность, что данная мера поможет сберечь здоровье горожан и не подвергать его дополнительному риску из-за новой волны коронавирусной инфекции.

Аким города напомнил, что эпидемиологическая ситуация в городе меняется с каждым днем. При этом наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Если в конце сентября – начале октября отмечалось максимальное снижение заболеваемости, когда в сутки регистрировалось 3-5 случаев, то на третьей неделе октября количество случаев увеличилось до 44 в сутки, т.е. более чем в 9 раз.

В этой связи Сагинтаев еще раз призвал горожан строго придерживаться мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Они заключаются в ношении медицинских масок, социальном дистанцировании, соблюдении санитарной гигиены. Рекомендуется избегать мест массового скопления и воздержаться от посещения зарубежных стран.

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