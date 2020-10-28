Итог игры 2:0.

"Сарыарка" одолела "Алтай Торпедо" в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.

Счет был открыт на 10 минуте матча: Эдгарс Сиксна с передачи Талгата Жайлауова и Айрата Зиазова был точен на последнем рубеже - 1:0. До окончания первого периода счет не изменился.

В начале центрального отрезка встречи "желто-черные" удвоили преимущество: отличился Айрат Зиазов. 2:0 после 40 минут игры.

В заключительной трети команды не забивали. Матч завершился победой подопечных Александра Соколова, - передает официальный сайт команды.

"Алтай Торпедо" - "Сарыарка" - 0:2 (0:1; 01; 0:0)

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