"Сарыарка" одолела "Алтай Торпедо"
Итог игры 2:0.
Фото : hc-torpedo.kz28 октября 2020, 21:58
"Сарыарка" одолела "Алтай Торпедо" в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.
Счет был открыт на 10 минуте матча: Эдгарс Сиксна с передачи Талгата Жайлауова и Айрата Зиазова был точен на последнем рубеже - 1:0. До окончания первого периода счет не изменился.
В начале центрального отрезка встречи "желто-черные" удвоили преимущество: отличился Айрат Зиазов. 2:0 после 40 минут игры.
В заключительной трети команды не забивали. Матч завершился победой подопечных Александра Соколова, - передает официальный сайт команды.
"Алтай Торпедо" - "Сарыарка" - 0:2 (0:1; 01; 0:0)
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