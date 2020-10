В США полицейские опять застрелили афроамериканца - теперь в Филадельфии

В американском городе Филадельфия второй день продолжаются протесты, которые начались после гибели двух чернокожих мужчин, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в понедельник. Двое полицейских выехали на вызов о вооруженном мужчине. Они сообщили, что открыли огонь после того, как вооруженный ножом Уолтер Уоллес начал подходить к ним. Кроме того, было известно, что ранее он угрожал застрелить одну женщину и ожидал суда по этому делу, передает Daily Mail.

Начато расследование обстоятельств происшествия.

После инцидента город захлестнула волна мародерства. Примерно 1 тыс. человек грабят магазины. Об этом сообщило в своем Twitter управление городской полиции.

*Alert* A large crowd of appx 1000 is looting businesses in the area of Castor and Aramingo. Avoid the area