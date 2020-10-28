В США полицейские опять застрелили афроамериканца - теперь в Филадельфии

После инцидента город захлестнула волна мародерства.

В американском городе Филадельфия второй день продолжаются протесты, которые начались после гибели двух чернокожих мужчин, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в понедельник. Двое полицейских выехали на вызов о вооруженном мужчине. Они сообщили, что открыли огонь после того, как вооруженный ножом Уолтер Уоллес начал подходить к ним. Кроме того, было известно, что ранее он угрожал застрелить одну женщину и ожидал суда по этому делу, передает Daily Mail.

Начато расследование обстоятельств происшествия.

После инцидента город захлестнула волна мародерства. Примерно 1 тыс. человек грабят магазины. Об этом сообщило в своем Twitter управление городской полиции.

*Alert* A large crowd of appx 1000 is looting businesses in the area of Castor and Aramingo. Avoid the area — Philadelphia Police (@PhillyPolice) October 28, 2020

Полиция не рекомендует выходить на улицы жителям семи районов, расположенных рядом с зоной погромов.

В результате столкновений между митингующими и полицией около 30 офицеров пострадали. При этом как минимум 91 участник акции протеста был задержан.

Аналогичные акции протеста прошли в Вашингтоне. Там митингующие выбили стекла в здании местного департамента полиции. Силовики применили слезоточивый газ против протестующих, один человек был задержан. Известно о четырех пострадавших среди офицеров полиции.

В Нью-Йорке на акцию собрались около 200 человек. Митингующие попытались прорвать оцепление полиции, въехав в полицейских на автомобиле. В городе также были разбиты витрины магазинов. Число задержанных и пострадавших не уточняется.

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