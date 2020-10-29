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Меркель вводит жесткий карантин, чтобы избежать коллапса Германии

Немцам запретят собираться в компаниях больше 10 человек - членов двух семей. Любые частные вечеринки, даже в квартирах, исключены.

Фото : 24 News HD29 октября 2020, 00:31

Со 2 ноября в Германии будет введен новый, жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом на пресс-конференции в Берлине по итогам онлайн-совещания с главами федеральных земель рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Express.

Немцам запретят собираться в компаниях больше 10 человек - членов двух семей. Любые частные вечеринки, даже в квартирах, исключены.

Будут закрыты рестораны, театры и кинотеатры, отели, фитнес-центры, а также публичные дома, разрешенные в ФРГ. Школы, детские сады и магазины пока продолжат работать. Заведения общепита смогут работать только на вынос.

Перестанут принимать посетителей бассейны и тренажерные залы, салоны красоты, студии тату и массажа. Правда, парикмахерские все же продолжат работать.


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