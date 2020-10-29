Казахстан и страны Центральной Азии углубляют сотрудничество с Индией

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения долгосрочного многопланового взаимодействия.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие во втором заседании Диалога "Центральная Азия - Индия" с участием глав внешнеполитических ведомств Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в режиме видеоконференции, сообщает zakon.kz.

В обсуждении также принял участие Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения долгосрочного многопланового взаимодействия, углубления межгосударственных связей в целях упрочения безопасности и обеспечения устойчивого роста в Центральной Азии. Рассмотрены перспективы торгово-экономического взаимодействия, реализации инициатив государств-участников этого формата по транспортной взаимосвязанности, а также взаимопомощи в стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Министры выразили готовность сосредоточить усилия внешнеполитических ведомств на стратегически значимых направлениях многостороннего взаимодействия, расширять экономическое и межрегиональное сотрудничество.

Было отмечено, что активизация многопланового сотрудничества государствами Центральной Азии и Индии в соответствии с традициями многовековой дружбы, взаимного уважения и выгоды отвечает общим интересам и является важным фактором социально-экономического прогресса, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе.

По итогам встречи принято Совместное заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и Индии.

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