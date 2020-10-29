Гонщик "Астаны" Власов финишировал в пятерке лидеров восьмого этапа "Вуэльты Испании"

Пелотон преодолел 164 километра по горному маршруту.

Завершился восьмой этап веломногодневки "Вуэльта Испании", пелотон преодолел 164 километра по горному маршруту, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек словенский гонщик "Jumbo-Visma" Примож Роглич, второй результат у эквадорца Ричарда Карапаса из команды "INEOS Grenadiers", третьим стал ирландец Дэниэл Мартин из "Israel Start-Up Nation".

Гонщик "Астаны" Александр Власов завершил этап четвертым. Йон Исагирре финишировал 21-м, Горка Исагирре — 22-м, Мерхави Кудус — 26-м, Омар Фраиле — 49-м, Луис Леон Санчес — 56-м, Алекс Аранбуру — 118-м, Дмитрий Груздев — 123-м.

"Вуэльта Испании". Восьмой этап

Логроньо — Альто де Монкальвильо. 164 километра

1. Примож Роглич (Словения, "Jumbo-Visma") — 4:07:08

2. Ричард Карапас (Эквадор, "INEOS Grenadiers") — +0:13

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, "Israel Start-Up Nation") — +0:19

4. Александр Власов (Россия, "Астана") — +0:25

21. Йон Исагирре (Испания, "Астана") — +3:48

22. Горка Исагирре (Испания, "Астана")

26. Мерхави Кудус (Эритрейя, "Астана") — +4:59

49. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +12:34

56. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +13:54

118. Алекс Аранбуру (Испания, "Астана") — +20:25

123. Дмитрий Груздев (Казахстан, "Астана")

Общий зачет:

1. Ричард Карапас (Эквадор, "INEOS Grenadiers") — 32:31:06

2. Примож Роглич (Словения, "Jumbo-Visma") — +0:13

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, "Israel Start-Up Nation") — +0:28

15. Александр Власов (Россия, "Астана") — +6:52

16. Горка Исагирре (Испания, "Астана") — +7:00

27. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +24:08

39. Йон Исагирре (Испания, "Астана") — +42:57

56. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +59:47

58. Мерхави Кудус (Эритрейя, "Астана") — +1:02:10

69. Алекс Аранбуру (Испания, "Астана") — +1:10:13

94. Дмитрий Груздев (Казахстан, "Астана") — +1:34:04.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!