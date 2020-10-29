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Гонщик "Астаны" Власов финишировал в пятерке лидеров восьмого этапа "Вуэльты Испании"

Пелотон преодолел 164 километра по горному маршруту.

Фото : .sports.kz29 октября 2020, 07:38

Завершился восьмой этап веломногодневки "Вуэльта Испании", пелотон преодолел 164 километра по горному маршруту, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек словенский гонщик "Jumbo-Visma" Примож Роглич, второй результат у эквадорца Ричарда Карапаса из команды "INEOS Grenadiers", третьим стал ирландец Дэниэл Мартин из "Israel Start-Up Nation".

Гонщик "Астаны" Александр Власов завершил этап четвертым. Йон Исагирре финишировал 21-м, Горка Исагирре — 22-м, Мерхави Кудус — 26-м, Омар Фраиле — 49-м, Луис Леон Санчес — 56-м, Алекс Аранбуру — 118-м, Дмитрий Груздев — 123-м.

"Вуэльта Испании". Восьмой этап
Логроньо — Альто де Монкальвильо. 164 километра

1. Примож Роглич (Словения, "Jumbo-Visma") — 4:07:08
2. Ричард Карапас (Эквадор, "INEOS Grenadiers") — +0:13
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, "Israel Start-Up Nation") — +0:19

4. Александр Власов (Россия, "Астана") — +0:25
21. Йон Исагирре (Испания, "Астана") — +3:48
22. Горка Исагирре (Испания, "Астана")
26. Мерхави Кудус (Эритрейя, "Астана") — +4:59
49. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +12:34
56. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +13:54
118. Алекс Аранбуру (Испания, "Астана") — +20:25
123. Дмитрий Груздев (Казахстан, "Астана")

Общий зачет:

1. Ричард Карапас (Эквадор, "INEOS Grenadiers") — 32:31:06
2. Примож Роглич (Словения, "Jumbo-Visma") — +0:13
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, "Israel Start-Up Nation") — +0:28

15. Александр Власов (Россия, "Астана") — +6:52
16. Горка Исагирре (Испания, "Астана") — +7:00
27. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +24:08
39. Йон Исагирре (Испания, "Астана") — +42:57
56. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +59:47
58. Мерхави Кудус (Эритрейя, "Астана") — +1:02:10
69. Алекс Аранбуру (Испания, "Астана") — +1:10:13
94. Дмитрий Груздев (Казахстан, "Астана") — +1:34:04.


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