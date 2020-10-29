Количество излечившихся от COVID-19 в РК превысило 106 тысяч
В Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
Фото : zakon.kz.29 октября 2020, 08:15
В Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 34,
в городе Алматы - 15,
в городе Шымкент - 23,
в Акмолинской области - 26,
в Актюбинской области - 5,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 13,
в ЗКО - 17,
в Карагандинской области - 21,
в Костанайской области - 7,
в Павлодарской области - 5,
в Северо-Казахстанской области - 6.
Всего в стране выздоровели – 106 059 человек от COVID-19.
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