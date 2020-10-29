Количество излечившихся от COVID-19 в РК превысило 106 тысяч

В Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 34,

в городе Алматы - 15,

в городе Шымкент - 23,

в Акмолинской области - 26,

в Актюбинской области - 5,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 13,

в ЗКО - 17,

в Карагандинской области - 21,

в Костанайской области - 7,

в Павлодарской области - 5,

в Северо-Казахстанской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 106 059 человек от COVID-19.

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