Программа поддержки предпринимателей от KMF

Каждая категория клиентов может рассчитывать на свой пакет финансовых инструментов.

Уже около 21 тысячи клиентов микрофинансовой организации KMF воспользовались возможностью снизить кредитную нагрузку, сделать рефинансирование текущих займов и получить льготные кредиты на сумму 20 млрд тенге.

Таковы промежуточные результаты действия программы поддержки клиентов этой крупнейшей в стране МФО. Программа была запущена в конце августа и будет действовать до конца года для заемщиков KMF как экономическая мера помощи предпринимателям, которые испытывают временные трудности и ответ на общее снижение деловой активности.

Традиционные клиенты микрофинансовых компаний в Казахстане – мелкие предприниматели, чей бизнес остро отреагировал на весенние и летние органичения.

Людмила Валянская из Павлодара одна из клиенток KMF, которая воспользовалась мерами поддержки по этой программе.

Я занимаюсь продажей вещей и сотрудничаю с МФО KMF с марта 2014 года и периодически беру кредиты на развитие с коллегами по бизнесу в группе. Для меня это очень выгодные и удобные условия. Последний микрокредит я взяла в июне на закуп товара. Во время ЧП, локдауна товар не завозили, рынок был закрыт, если и открывали, то деньги уходили на питание и коммунальные расходы. КМF пошла мне навстречу, и предложили мне по программе поддержки взять кредит на оборотные средства. Я закупила товар через интернет в г. Екатеринбурге. Ассортимент увеличился, завезла более трендовые вещи и выручка поднялась, - рассказала она.

Шалкар Жусупов, Председатель Правления KMF: "Наша миссия – предоставление лучшего микрофинансирования для наших клиентов. Новая программа поддержки предпринимателей всецело этому подчинена".

Главное отличие этой программы – каждая категория клиентов может рассчитывать на свой пакет финансовых инструментов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!