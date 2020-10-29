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Программа поддержки предпринимателей от KMF

Каждая категория клиентов может рассчитывать на свой пакет финансовых инструментов.

Фото : zakon.kz.29 октября 2020, 09:00

Уже около 21 тысячи клиентов микрофинансовой организации KMF воспользовались возможностью снизить кредитную нагрузку, сделать рефинансирование текущих займов и получить льготные кредиты на сумму 20 млрд тенге.

Таковы промежуточные результаты действия программы поддержки клиентов этой крупнейшей в стране МФО. Программа была запущена в конце августа и будет действовать до конца года для заемщиков KMF как экономическая мера помощи предпринимателям, которые испытывают временные трудности и ответ на общее снижение деловой активности.

Традиционные клиенты микрофинансовых компаний в Казахстане – мелкие предприниматели, чей бизнес остро отреагировал на весенние и летние органичения.

Людмила Валянская из Павлодара одна из клиенток KMF, которая воспользовалась мерами поддержки по этой программе.

Я занимаюсь продажей вещей и сотрудничаю с МФО KMF с марта 2014 года и периодически беру кредиты на развитие с коллегами по бизнесу в группе. Для меня это очень выгодные и удобные условия. Последний микрокредит я взяла в июне на закуп товара. Во время ЧП, локдауна товар не завозили, рынок был закрыт, если и открывали, то деньги уходили на питание и коммунальные расходы. КМF пошла мне навстречу, и предложили мне по программе поддержки взять кредит на оборотные средства. Я закупила товар через интернет в г. Екатеринбурге. Ассортимент увеличился, завезла более трендовые вещи и выручка поднялась, - рассказала она.

Шалкар Жусупов, Председатель Правления KMF: "Наша миссия – предоставление лучшего микрофинансирования для наших клиентов. Новая программа поддержки предпринимателей всецело этому подчинена".

Главное отличие этой программы – каждая категория клиентов может рассчитывать на свой пакет финансовых инструментов.


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