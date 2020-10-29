Джокович досрочно стал первой ракеткой по итогам 2020 года

Таким образом он приблизится к рекорду.

Сезон-2020 у теннисистов, как и у представителей других видов спорта, получился несколько урезанным. Несмотря на это, сербский теннисист Новак Джокович доказал свой класс, досрочно завоевав звание первой ракетки мира по итогам 2020 года. передает zakon.kz.

Сие событие случилось после победы Джоковича над хорватом Борной Чоричем во втором раунде турнира в Вене. Добавим, что Новак по итогам 2020 года оформит 6-ю победу по итогам сезона в рейтинге АТР. Cтолько же раз рейтинг по итогам сезона возглавлял американец Пит Сампрас. По 5 раз лидерами рейтинга по итогам сезона становились испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Tenistas con más temporadas terminando como No.1 del ranking #ATP:



1- Sampras ???????? 6

1- Djokovic ???????? 6

2- Connors ???????? 5

2- Federer ???????? 5

2- Nadal ???????? 5

6- McEnroe ???????? 4

6- Lendl ???????????????? 4

8- Borg ???????? 2

8- Edberg ???????? 2

8- Hewitt ???????? 2 pic.twitter.com/xGtsS3I8KA — CanalTenis.com ???? (@canal_tenis) October 28, 2020

Джокович ранее заканчивал лидером сезоны-2011, 2012, 2014, 2015 и 2018.

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