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Джокович досрочно стал первой ракеткой по итогам 2020 года

Таким образом он приблизится к рекорду.

Фото : кадр из видео29 октября 2020, 09:59

Сезон-2020 у теннисистов, как и у представителей других видов спорта, получился несколько урезанным. Несмотря на это, сербский теннисист Новак Джокович доказал свой класс, досрочно завоевав звание первой ракетки мира по итогам 2020 года. передает zakon.kz.

Сие событие случилось после победы Джоковича над хорватом Борной Чоричем во втором раунде турнира в Вене. Добавим, что Новак по итогам 2020 года оформит 6-ю победу по итогам сезона в рейтинге АТР. Cтолько же раз рейтинг по итогам сезона возглавлял американец Пит Сампрас. По 5 раз лидерами рейтинга по итогам сезона становились испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Джокович ранее заканчивал лидером сезоны-2011, 2012, 2014, 2015 и 2018.


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