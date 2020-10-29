Что изменилось в правилах выдачи микрокредитов

Изменения вводятся в течение одного месяца после опубликования документа.

Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 19 октября 2020 года внесены изменения и дополнения в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требования к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, формы графика погашения микрокредита, передает zakon.kz.

Так говорится, что договор должен содержать условия, установленные законодательством РК, условия, определенные по соглашению сторон, а также следующие обязательные условия:

- общие условия договора;

- права заемщика;

- права организации;

- обязанности организации;

- ограничения для организации;

- ответственность сторон за нарушение обязательств;

- порядок внесения изменений в условия договора.

Договор о предоставлении микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, сумма которого превышает 100 МРП, содержит порядок досудебного урегулирования задолженности, который предусматривает:

1) направление заемщику-физическому лицу с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки, не позднее пятнадцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору уведомления, содержащего указания на:

- необходимость внесения платежей по договору с указанием размера просроченной задолженности, в том числе основного долга, вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) на дату, указанную в уведомлении;

- возможность урегулирования задолженности по соглашению сторон в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору путем обращения заемщика-физического лица в организацию способом, предусмотренным договором, с заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора;

- последствия невыполнения заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении микрокредита, в том числе право организации взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню) на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия заемщика-физического лица, в случае необращения в организацию в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства или недостижения соглашения c заемщиком-физическим лицом по урегулированию задолженности.

Уведомление считается доставленным, если оно направлено должнику одним из следующих способов, предусмотренных договором:

- на адрес электронной почты, указанный в договоре;

- по месту жительства, указанному в договоре, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу;

- с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.

В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения адресату, получателю, либо в связи с отказом в его принятии, а также не подтверждением его принятия при использовании иного средства связи, указанного в настоящем подпункте, уведомление считается направленным надлежащим образом;

2) право заемщика-физического лица в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору обратиться в организацию способом, предусмотренным договором, с заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора;

3) организация в течение 15 календарных дней после дня получения заявления заемщика-физического лица рассматривает предложенные им изменения в условия договора и сообщение в письменной форме либо способом, предусмотренным договором, о согласии, своих предложениях по урегулированию задолженности или мотивированном отказе;

4) организация имеет право взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия заемщика-физического лица в случаях:

- необращения заемщика-физического лица в организацию для урегулирования задолженности по соглашению сторон и непредоставления заемщиком-физическим лицом заявления по задолженности в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства;

- недостижения соглашения по урегулированию задолженности по результатам рассмотрения заявления заемщика-физического лица и непредставления заемщиком-физическим лицом возражений по задолженности.

Как отмечается, непредоставление заемщиком-физическим лицом заявления по задолженности является признанием его вины в неисполнении обязательства.

Также указывается, что к договору должен прилагаться подписанный его сторонами график погашения микрокредита.

График погашения сторон по соглашению сторон может содержать дополнительные сведения.

Требования настоящего подпункта не распространяются на соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии, а также на договор о предоставлении микрокредита в случае, если его погашение осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита.

К договору, заключаемому с заемщиком физическим лицом, получающим микрокредит, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, прилагается

титульный лист, который является неотъемлемой частью договора.

Титульный лист излагается в виде начальных листов договора, и содержит вышеуказанные условия. Текст договора печатается на листах формата А4, шрифтом - "Times New Rоmаn" размером не менее 12, с обычным межбуквенным, одинарным межстрочным интервалом и применением абзацных отступов.

Постановление вводится в действие по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

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