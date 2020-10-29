Экс-президент Южной Кореи приговорен к 17 годам тюрьмы

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор Ли Мен Баку.

Верховный суд Республики Корея оставил в четверг в силе решение суда низшей инстанции в отношении бывшего президента страны Ли Мен Бака, сообщает zakon.kz.

В феврале 2020 года апелляционный суд приговорил бывшего главу государства к 17 годам тюремного заключения, штрафу в размере 13 млрд вон ($11 млн) и выплате недоимки в размере 5,7 млрд вон ($5 млн).

78-летнему Ли Мен Баку, находившемуся на посту президента с 2008 по 2013 год, в апреле 2018 года было предъявлено обвинение по 16 пунктам, включая получение взяток от Национальной разведывательной службы и компании Samsung Electronics, а также в уклонении от уплаты корпоративного налога и присвоении средств компании DAS, фактическим владельцем которой он являлся.

С февраля Ли Мен Бак находился под домашним арестом. По решению Верховного суда он будет помещен в тюрьму.

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