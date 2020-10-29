Михаил Кукушкин сразится с Бенуа Пэром

Было сложно вернуться в форму.

Михаил Кукушкин сразится сегодня в 1/8 финала турнира ATP 250 Astana open с первым сеяным турнира Бенуа Пэром, сообщает zakon.kz.



Он ответил на вопросы после завершения матча накануне.

- Что вы думаете о сегодняшнем матче?

- Для меня это была борьба в стартовом сете, я допустил несколько ошибок в решающие моменты и за это пришлось заплатить, проиграв первый сет. Однако я хорошо выправился в следующих двух сетах.

- Вы привыкли играть с большими толпами болельщиков во время игр Кубка Дэвиса и других турниров. Каково было играть сегодня без зрителей на трибунах?

- Я всегда играл на этом стадионе, когда на нем присутствовало множество болельщиков, но сегодня было действительно необычно играть без них. Однако это все результат пандемии, и мы должны привыкнуть к этим нынешним нормам. Это проблема, но я к этому привыкаю.

- Как пандемия и длительные перерывы повлияли на вас?

- Да, пандемия повлияла на меня, как и на других. Было сложно вернуться в форму, но я много работаю над собой. В целом мое возвращение в игру было достаточно нелплохим, и я считаю, что Astana Open - прекрасная возможность для меня преуспеть и вернуться к более высоким рейтингам.

- Наверняка должно быть приятно играть в турнире ATP на домашних кортах?

- Я действительно счастлив играть на своих домашних кортах, и при этом в рамках Тура ATP. Я никогда не думал, что в нашей стране будет такой крупный турнир. Это действительно большая честь играть на домашних кортах, на которых я столько времени тренировался.

- Что вы думаете о появлении турнира в рамках Тура АТР в Казахстане?

- Теннис не был популярен в Казахстане, но я хотел бы отметить усилия Федерации тенниса Казахстана и ее президента, Булата Утемуратова. Он развивал спорт с нуля, и теперь у нас в стране есть профессиональный теннисный турнир, и это действительно очень значимый момент для меня - играть в рамках Тура АТР и, при этом, в своей стране.

Турнир серии ATP 250 впервые проводят в Казахстане. Игры в Нур-Султане проходят без зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса. Все трансляции матчей показывает телеканал QAZSPORT. Общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Партнеры: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Terra Motors, Jaguar и​ Land Rover, Тeсhnodom, Aqua Rossa, Technogym, Нead, ASU.

Информационные партнеры: Qazaqstan, Qazsport, Setanta, Zakon.kz, Informburo, 31 канал, Forbes.kz, Business FM.

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