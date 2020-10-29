Одного иностранца без ПЦР-справки депортировали из аэропорта Алматы

Это гражданин Таджикистана, прибывший авиарейсом из Турции.

В Казахстан прибыло 98% авиапассажиров со справками ПЦР на COVID-19, передает zakon.kz.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов. При этом 100% авиапассажиров прибыли со справками ПЦР в Караганду. Карантинный стационар города сегодня не принимал авиапассажиров.

Сегодня ночью 29 октября т.г. прибыло 10 международных авиарейсов, 1072 пассажира, в том числе со справками - 1047, без справок - 25 граждан Казахстана, из них:

в г. Нур-Султан 4 рейса, 426 пассажиров, со справками - 418, без справок - 8;

в г. Алматы - 4 рейса, 536 пассажиров, со справками - 522, без справок - 14;

в г. Караганды - 1 рейс, 16 пассажиров, все 16 со справками;

в г. Шымкент - 1 рейс, 94 пассажира, со справками - 91, без справок - 3.

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, России, ОАЭ.

Гражданин Таджикистана, прибывший авиарейсом из Турции будет депортирован из аэропорта Алматы в связи с отсутствием справки ПЦР.

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