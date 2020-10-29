Названы министерства, не освоившие антикризисные средства

Основные причины - несвоевременное реализация, судебные разбирательства, отставания от графика работ.

При обсуждении корректировок в республиканский бюджет на 2020-2022 годы на пленарном заседании Сената Парламента депутат Ольга Перепечина рассказала о ведомствах, которые не смогли эффективно освоить деньги, выделенные на антикризисные меры, передает корреспондент zakon.kz.

Отдельные администраторы бюджетных программ в силу определенных причин не смогли своевременно и в полном объеме освоить средства, предусмотренные на реализацию антикризисных мер и эти средства перераспределяются в рамках сегодняшнего уточнения, - сказала Перепечина.

Так, по ее словам, министерством сельского хозяйства в рамках данного уточнения перераспределяются средства в сумме 3,5 млрд тенге, которые предназначались для субсидирования агропромышленного комплекса в рамках гарантирования и страхования займов, министерством экологии, геологии и природных ресурсов не освоены средства в сумме 36 млн тенге, предусмотренные для проведения исследований, как выясняется к концу года оказались недостаточными для реализации поставленных задач.

Более того, в условиях дополнительного выделения средств на антикризисные меры в сумме 50 млрд тенге в рамках госпрограммы "Енбек" министерством труда и социальной защиты населения не были освоены 5,5 млрд тенге. Аналогичная ситуация сложилась и в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" и Механизма кредитования приоритетных проектов, где министерством национальной экономики при данном уточнении бюджета возвращены средства в сумме порядка 9 млрд тенге, которые предназначались для регионов на субсидирование ставки вознаграждения и на гарантирование по кредитам, - подчеркнула сенатор.

При этом парламентарий добавила, что по прежнему основной причиной оптимизации расходов при уточнении бюджета, как и в предыдущие периоды являются: недоработка и несвоевременное принятие механизмов и инструментов по реализации мероприятий, не проведенные конкурсы по государственным закупкам, судебные разбирательства, отставания от графика работ.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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