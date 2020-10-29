Свыше 35 млрд тенге направлено на повышение благосостояния жителей Кордайского района

Проекты реализуются в рамках госпрограмм "Дорожная карта занятости", "Ауыл - ел бесігі", "Нұрлы жер".

На очередном совещании в акимате Жамбылской области под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева рассмотрены вопросы исполнения поручений Главы государства по социально-экономическому развитию Кордайского района.

Аким района Рустем Даулет рассказал, что в рамках госпрограмм реализуется 392 проекта на общую сумму 35,1 миллиарда тенге. На 366 объектах работы завершены, остальные будут сданы до конца года. Создано 4,6 тыс. рабочих мест.

Проекты реализуются в рамках госпрограмм "Дорожная карта занятости", "Ауыл - ел бесігі", "Нұрлы жер". Строятся школы, жилые дома, учреждения культуры, спорта и здравоохранения, дороги, подводится инженерно-коммуникационная инфраструктура, села подключаются к системам газо-, водоснабжения, - сказал Р.Даулет.

Построено 7,4 километра автодорог, проведен средний ремонт 343,6 км. дорог. Доля автодорог районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 90 процентов, а внутрипоселковых улиц - 75 процентов.

В девяти селах (Каракемер, Масанчи, Сортобе, Булар батыр, Аухатты, Кордай, Алжан ана, Карасай, Енбек) полностью заасфальтированы все улицы, установлены 373 дорожных знака. На 39,7 процента снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Решается и жилищный вопрос. В очереди на получение жилья стоят 1524 жителя. Введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов, завершается строительство еще двух домов. В рамках проекта "Асарлатып үй салу" возводятся 15 домов, - рассказал Р. Даулет.

Ведется строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов на общую сумму 1,3 миллиарда тенге. В селах установлены семь спортивных и восемь игровых площадок.

В районе возводятся три образовательных учреждения, за счет чего будут решены проблемы аварийных школ и дефицита ученических мест, - заявил спикер. - Капитальный ремонт проведен в четырех школах и трех учреждениях здравоохранения.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев доложил, что сразу в 22 селах ведутся работы по газоснабжению. Магистральный газопровод подведен к 10 селам. К голубому топливу уже подключились села Карасу и Отеген. В остальных восьми селах прокладываются внутрипоселковые сети.

Ведется строительство автоматизированной газораспределительной станции близ Отара, стоимость проекта более одного миллиарда тенге.

- Из запланированных к строительству 175 километров газопровода 84 километра уже проложено. До конца года планируется подключить к газу еще 12 сел, а также строящийся завод по выпуску отечественных иммунных препаратов в Гвардейске, - сказал К.Корганбаев.

В этом году централизованное водоснабжение появится в четырёх селах. Из областного и республиканского бюджетов выделено на эти цели 1,7 млрд. тенге.

Руководитель управления внутренней политики Дауыл Бейсенкулов рассказал о результатах реализации проекта "Бейбітшілік пен келісім": 16 человек трудоустроились на постоянную работу, 18 направлены на оплачиваемые общественные работы. Еще 44 получили работу благодаря ярмаркам вакансий.

В рамках "Дорожной карты бизнеса-2025" просубсидировано семь проектов на сумму 222 млн. тенге, частичное гарантирование по кредиту обеспечено семи проектам на сумму 121,5 миллиона тенге.

По программе "Экономика простых вещей" финансовая поддержка оказана семи проектам на общую сумму 119,7 млн. тенге.

По программе "Еңбек" 72 предпринимателя получили кредит на 296,2 миллиона тенге, гранты выданы 584 сельчанам на общую сумму 314,1 млн. тенге. По направлению "Бастау бизнес" обучились 250 сельчан.

В летний период около 500 семей Кордайского района временно выехали в соседний Шуский район для занятия сельским хозяйством, 117 семей – в Алматинскую область, 74 семьи – в Карагандинскую область.

Благодаря поддержке Главы государства выделяются огромные суммы для повышения благосостояния кордайцев. Важно, чтобы сельчане ощутили заботу о них. Свыше 95 процентов жителей района обеспечат газом, 88 процентов – будут пользоваться услугами централизованного водоснабжения, доля местных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 90 процентов. Самый главный вопрос - газификация. Его решение поможет поднять экономику района, внесет существенный вклад в развитие предпринимательства, - сказал аким области.

Бердибек Сапарбаев напомнил, что курс на сохранение и укрепление межнационального мира и согласия остается одним из ключевых приоритетов. Он также поручил особое внимание уделять развитию агропромышленного комплекса, вопросам занятости и трудоустройства.

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