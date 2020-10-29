Мастера из Уштагана создают неповторимые поделки

Наша цель-привить любовь подрастающего поколения к созданию национальных изделий - Егизбаева.

В селе Уштаган Мангистауского района развивается уникальная модель создания казахских народных ремесел и изделий, часто используемых в быту.

Коренные жители села Мусахан Егизбаев и Елейхан Егизбаева делятся своим опытом и учат молодежь. По словам мастеров, вязание юрт, вяляние войлока и плетение кнута-для них повседневная работа. В работе по обновлению устаревших оборудований и пошиву одеял помогают им их невестки и внуки. Если один из них вяжет, то другой вяляет шерсть.

Чтобы приготовить подстилку из шкур скот, мы сначала готовим шкуры. Сначала необходимо посыпать солью шкуры скота. Затем сушим, а после обрабатываем горячей водой. Этот процесс помогает снять всю грязь и устранить запах. Далее идет процесс сушки. После всего из готовой кожи изготовливают различные домашние предметы. Кроме этого, мы шьем одеяла из верблюжьей шерсти, вяжем носки, свитера, из козьей шерсти вяжем пуховые платки. Наша цель-привить любовь подрастающего поколения к созданию национальных изделий, - говорит Елейхан Егизбаева.

Мусахан Егизбаев плетет кнут и изготавливает мыло из костей.

Сначала размягчают шкуру верблюда. Кнут готовят из сухожилий крупного рогатого скота. Для этого изпользуют голеностопные сухожилия крупного рогатого скота.

Для изготовления мыла используют кости скота. Кости варят на медленном огне, до полного загустения с добавлением травы-ежовника безлистого, - сказал Мусахан Егизбаев.

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