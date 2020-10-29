Водитель пил за рулем в прямом эфире и попал в смертельное ДТП

Ему грозит обвинение в непредумышленном убийстве.

47-летний житель американского штата Техас обвиняется в непредумышленном убийстве и вождении автомобилем в нетрезвом состоянии, передает zakon.kz со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что Камило Морехон ехал на большой скорости и врезался в черный пикап, который поворачивал налево. В ДТП погибли три пассажира Морехона, водитель пикапа сильно пострадал - он вылетел из салона из-за того, что не был пристегнут.

В салоне автомобиля полицейские обнаружили открытые бутылки пива. Также стало известно, что за несколько минут до аварии он вышел в прямой эфир в Facebook. На кадрах видно, как сам Камило и его пассажиры распивали одну бутылку на четверых. В один момент он заявил, что "водит лучше, когда пьет".

Обвинения против него могут быть усилены, если водитель пикапа не выживет.

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