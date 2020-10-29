Строящийся на месторождении Каражанбас завод позволит сократить дефицит питьевой воды

На опреснительном заводе будет вырабатываться 17 тыс. куб.м воды – она пойдет на производственные и бытовые нужды нефтяников.

По прогнозам к 2025 году дефицит питьевой воды будет составлять почти 100 тысяч кубометров. На опреснительном заводе, который будет достроен на территории месторождения Каражанбас уже в следующем году, будет вырабатываться 17 тыс. куб.м воды – она пойдет на производственные и бытовые нужды нефтяников. Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура, организованного АО "НК "КазМунайГаз" совместно с АО "Каражанбасмунай".

Из водовода "Астрахань-Мангышлак" воду распределяют среди десятков населенных пунктов области, пользуются ей и несколько крупных нефтепромыслов. Уже в первом квартале следующего года на месторождении Каражанбас будут опреснять воду для собственных нужд. Тогда освободившимися 17 тысячами куб.м воды смогут воспользоваться жители области. На сегодня завод построен почти на 35%, его стоимость составляет 18 млрд.тенге. В данный момент на объекте работают 52 человека, после ввода завода в эксплуатацию будет создано более 50 новых рабочих места.

Предусмотрены две очереди строительства. Первая включает в себя подвод наружных коммуникаций к заводу, вторая – строительство самого завода. Здесь будет пять ступеней очистки, в результате мы получим воду, приближенную к питьевой. Объект относится к технически сложным, он будет полностью автоматизирован, - сказал Мейрбек Отаров, инженер по надзору АО "Каражанбасмунай".

Если еще 4 года назад затраты на экологические мероприятия АО "Каражанбасмунай" составляли 167 млн.тенге, то в прошлом году эта сумма увеличилась почти в 4 раза. Среди наиболее значимых экологических проектов – очистка исторических нефтяных загрязнений, создание площадок биологической мелиорации, изменение условий хранения ТБО, а также переработка и утилизация нефтяных отходов на полигоне.

За пределы контрактной территории отходы не вывозятся для того, чтобы вести полноценный контроль. Весь загрязненный грунт поступает на эти площадки, а когда процесс переработки завершается, и содержание нефтепродуктов в грунте снижается до тысячи мг на кг, то берем пробы и отправляем в независимые лаборатории. Этот переработанный грунт смешивается с чистым и используется для строительства внутрипромысловых дорог и площадок под буровые установки, - отметил Еркебулан Оспанов, начальник отдела охраны окружающей среды АО "Каражанбасмунай".

В настоящее время компания продолжает мероприятия по очистке исторических нефтяных загрязнений.

На полигоне для временного хранения с 2001 года было размещено 180 тыс. тонн нефтесодержащих и буровых отходов. В прошлом году утилизировали последние 36 тыс. тонн. Сейчас полигон практически пуст, здесь хранятся только отходы полиэтиленовой пленки, которые передаются сторонним организациям для утилизации. Вокруг опустевшего полигона уже высажено 140 деревьев, в этом году будет посажено еще сто.

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