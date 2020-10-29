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За удар ножницами по голове наказали футболиста в Казахстане

Это очень опасный прием.

Фото : КФФ29 октября 2020, 14:56

Футболист кызылординского футбольного клуба "Кайсар" Александр Колев применил запрещенный прием во время игры чемпионата Казахстана с талдыкорганским "Жетысу", передает zakon.kz.

За нарушение правил, выразившееся в опасной и грубой игре с использованием чрезмерной силы при наличии возможности сыграть в мяч, игрок ФК «Кайсар» Александр Колев дисквалифицирован на два матча. Решение принято в соответствии с Подпунктом 2 Пункта 1 Статьи 44 Дисциплинарного регламента КФФ. Срок дисквалификации вступил в силу с 27 октября 2020 года. - гласит сообщение Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Добавим, что прием, который использовал Колев, называется ножницы. Это удар в падении через себя, когда ноги футболиста скрещиваются в воздухе, а мяч пролетает у него над головой. Это довольно сложный и опасный прием как для футболиста, так и для окружающих игроков. Приземление игрока, совершающего удар ножницами, происходит на спину и нередко бывает жестким. Поэтому гораздо чаще ножницами бьют в пляжном футболе.


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