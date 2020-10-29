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В Алматинской области при взрыве цеха погиб рабочий

Еще один работник с различными травмами госпитализирован в ЦРБ Уйгурского района.

Фото : ДЧС29 октября 2020, 15:31

В ДЧС Алматинской области 29 октября в 11.31 поступило сообщение о том, что в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области в цеху по производству туалетной бумаги произошел взрыв котла для сушки бумаги, передает zakon.kz.

В результате взрыва частично обрушилась кровля.

По информации официального представителя МЧС РК Талгата Уали, в результате происшествия скончался один работник 1983 г.р. (находился под завалами, извлечен силами ДЧС), еще один работник 1999 г.р. с различными травмами госпитализирован в ЦРБ Уйгурского района. Выезжали силы и средства ДЧС.

Площадь цеха 200 кв.м, обрушение произошло на площади 25 кв.м. Кровля выполнена в виде навеса, односкатная, покрытая профилированным листом, стены - сплитерный блок.

Предварительная причина взрыва – нарушение технологического производства, - сообщили в ДЧС.


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