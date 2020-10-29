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Bek Air обязали вернуть клиентам еще 33,8 млн тенге

Суд удовлетворил третий иск к авиакомпании.

Фото : abilet.kz29 октября 2020, 15:39

Турксибский суд Алматы утвердил в полном объеме иск Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан к авиакомпании по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы, сообщает zakon.kz.

Комитет представлял интересы 535 человек, сумма иска составила 33,8 млн тенге.

Это был третий иск комитета к Bek Air.

В связи с ежедневным поступлением обращений от потерпевших клиентов авиакомпании, комитет намерен подать четвертый иск.

27 декабря стало известно, что сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана.


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