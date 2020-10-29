В Саудовской Аравии напали на охранника консульства Франции

Он получил легкие ранения.

Саудовская полиция задержала саудовского подданного при нападении на охранника консульства Франции в Джидде, охранник получил легкие ранения, сообщает zakon.kz.

Задержан саудовский подданный, напавший на охранника консульства Франции в Мекке, он использовал острый предмет, охранник получил легкие ранения, - говорится в заявлении РИА Новости.

В четверг мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммеда, карикатуры на которого стали размещать во Франции после убийства чеченцем французского учителя за демонстрацию этих карикатур.

Читайте также:

Неизвестный обезглавил женщину во Франции

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!