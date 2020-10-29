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8 современных передвижных медицинских комплексов будут колесить по отдаленным селам СКО

Современный медкомплекс оснащен 7 спецкабинетами.

Фото : -29 октября 2020, 18:11

В СКО прибыли 8 передвижных медицинских комплексов. Их распределят по районам и машины будут ездить по отдаленным селам региона. В таких автобусах люди смогут проходить скрининги и обследования, передает zakon.kz.

Современный медкомплекс оснащен 7 спецкабинетами. Сельчане смогут пройти обследование на УЗИ и ЭКГ. В "больнице на колесах" установлен свой рентген аппарат для флюорографии. Есть кабинет акушера-гинеколога и аптечный пункт.

Своевременные обследования позволят выявить заболевания на ранних стадиях. В "передвижных больницах" будут работать высококвалифицированные врачи, которые качественно и вовремя смогут оказать медицинскую помощь населению нашей области,- подчеркнул Кумар Аксакалов.


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