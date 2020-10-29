Мамин провел встречу с главой кыргызстанского МИДа

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической и других сферах.

Премьер-Министра Казахстана Аскар Мамин принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, передает zakon.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Глава правительства отметил важность реализации ранее достигнутых между странами договоренностей, включая пункты Комплексной программы сотрудничества между РК и КР на 2020-2022 годы.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, логистической, водно-энергетической сферах, а также взаимодействие в минимизации негативных последствий пандемии. Во встрече принял участие министр иностранных дел РК М. Тлеуберди.

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