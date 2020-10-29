Франция объявила максимальный уровень террористической угрозы

Макрон созывает Совет нацобороны. Премьер Франции заявил о "твердом, незамедлительном и безжалостном" ответе правительства.

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, передает zakon.kz со ссылкой на BFMTV.

Премьер назвал нападение в Ницце варварским и поблагодарил полицейских, задержавших нападавшего.

Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране, - сказал Кастекс.

У плана есть три уровня: самый низкий "бдительность", второй - "риск атаки", когда угроза высока, и самый высокий - "атака", который может быть активирован в случае неминуемой угрозы теракта или сразу после нападения.

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