Опубликован топ городов с самым грязным воздухом

Самый грязный воздух на сегодняшний день в городах, расположенных в Пакистане, Индии и Монголии. В первой пятерке есть и Киев.

Названы города, воздух в которых является самым загрязненным на планете. Так, в первой тройке города в Пакистане, Индии и Монголии, передает zakon.kz со ссылкой на IQAir.

Город Лахор в Пакистане, Дели в Индии и Улан-Батор в Монголии на данный момент являются городами с самым грязным воздухом в мире.

За ними расположились Киев и Мумбаи (Индия).

Далее первая десятка городов с грязным воздухом выглядит так:

- Бишкек (Кыргызстан)

- Пекин (Китай)

- Ухань (Китай)

- Белград (Сербия)

- Катманду (Непал)

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