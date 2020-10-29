Опубликован топ городов с самым грязным воздухом
Самый грязный воздух на сегодняшний день в городах, расположенных в Пакистане, Индии и Монголии. В первой пятерке есть и Киев.
Фото : Pixabay29 октября 2020, 19:32
Названы города, воздух в которых является самым загрязненным на планете. Так, в первой тройке города в Пакистане, Индии и Монголии, передает zakon.kz со ссылкой на IQAir.
Город Лахор в Пакистане, Дели в Индии и Улан-Батор в Монголии на данный момент являются городами с самым грязным воздухом в мире.
За ними расположились Киев и Мумбаи (Индия).
Далее первая десятка городов с грязным воздухом выглядит так:
- Бишкек (Кыргызстан)
- Пекин (Китай)
- Ухань (Китай)
- Белград (Сербия)
- Катманду (Непал)
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