Токаев провел встречу с Чакрабарти
В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки ко второму заседанию Высшего совета по реформам.
Фото : Акорда29 октября 2020, 19:50
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Высшего совета по реформам Сэра Суму Чакрабарти, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства принял советника Президента – заместителя Председателя Высшего cовета по реформам Сэра Суму Чакрабарти.
В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки ко второму заседанию Высшего совета по реформам, запланированному на декабрь текущего года, и план работы Совета на 2021 год.
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