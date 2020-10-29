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Токаев провел встречу с Чакрабарти

В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки ко второму заседанию Высшего совета по реформам.

Фото : Акорда29 октября 2020, 19:50

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Высшего совета по реформам Сэра Суму Чакрабарти, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства принял советника Президента – заместителя Председателя Высшего cовета по реформам Сэра Суму Чакрабарти.

В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки ко второму заседанию Высшего совета по реформам, запланированному на декабрь текущего года, и план работы Совета на 2021 год.


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