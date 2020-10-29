Павлодарскую область посетил глава антикоррупционной службы РК

Рабочая поездка началась с города Экибастуза, где Алик Шпекбаев посетил отделы филиала НАО ГК "Правительство для граждан по Павлодарской области".

29 октября в рамках реализации концепции "Слышащего государства", направленной на устранение предпосылок коррупции, в Павлодарскую область с двухдневным рабочим визитом прибыл председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает zakon.kz.

Его рабочая поездка началась с города Экибастуза, где Алик Шпекбаев посетил отделы филиала НАО ГК "Правительство для граждан по Павлодарской области", городской сервисный акимат, а также управление государственных доходов.

Следующим объектом посещения, совместно с акимом области Абылкаиром Скаковым, стал фронт-офис "Ашық акимат" поселка Калкаман.

Данное учреждение является первым сельским фронт-офисом в Павлодарской области, который оказывает восемь государственных услуг по социальным вопросам. Практика показала, что такие фронт-офисы позволяют оперативно и качественно оказывать госуслуги гражданам в комфортных условиях. В этой связи планируется открыть подобные центры в населенных пунктах области с населением более тысячи человек.

Далее председатель Агентства по противодействию коррупции ознакомился с ходом работы сервисного акимата города Аксу "Open Aksu", где оказывают 83 государственные услуги, из которых 93,8% - в электронном формате. С начала этого года в акимат обратились более 3 тысяч человек за получением консультаций по государственным услугам.

Алик Шпекбаев, побывав в Экибастузе, Аксу и поселке Калкаман, положительно оценил проводимую работу по трансформации госучреждений, основанной на принципах клиентоориентированности, прозрачности и открытости.

Я убедился в том, что везде единые стандарты и созданы все условия для граждан. Качественные госуслуги – гарантия искоренения бытовой коррупции. Создание комфортных условий для их получения – первостепенная задача в контексте повышения доверия к госаппарату, – отметил глава Антикоррупционной службы.

Во второй день рабочей поездки председатель Агентства посетит ряд социальных и учебных организаций, активно внедряющих цифровизацию. Также он совместно с акимом области Абылкаиром Скаковым проведет прием граждан.

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