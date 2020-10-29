Семейный бюджет в Казахстане: как сэкономить деньги?

Казахстан подешевле. Существует ли он?

В связи с пандемией коронавируса в этом году умение жить просто и со вкусом, а если точнее, экономить – одно из самых востребованных для казахстанцев, передает zakon.kz.

Если 4,5 миллиона граждан Казахстана (согласно данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения) вынужденно жили на 42 500 тенге, выплаченные государством, то павлодарец Марат Сабитов по собственной воле сократил свой личный бюджет до этой суммы. Питался скромно, платил коммунальные услуги, бросил курить. Эксперимент завершился. Как себя чувствует мужчина, и хватило ли ему денег на весь месяц, он рассказал корреспондентам программы "Аналитика".

Другой герой материала – столичный житель Адильхан Сапаргалиев. Год назад женился. Позднее в статье семейного бюджета появилась ипотека. Сокращать расходы, отказываться от приобретения любимых вещей не захотел. И тогда он начал искать варианты. Нашёл и даже стал делиться с друзьями и знакомыми лайфхаками о способах экономии, скидках и выгодных акциях в городе. Расскажет и телезрителям "Первого канала Евразия".

Казахстан подешевле. Существует ли он? Смотрите сюжет "Умные траты" в программе "Аналитика". В это воскресенье, 1 ноября, в 20:00!

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