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Aplle и Microsoft потеряли по $70 млрд за два дня

Усугубление пандемии коронавируса и последующее падение рыночной стоимости компаний также стоило Facebook $40 млрд, а Alphabet - $50 млрд.

Фото : Pixabay29 октября 2020, 22:40

Рыночная стоимость шести крупнейших технологических компаний мира упала из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса - в общем IT-гиганты потеряли $270 млрд, передает zakon.kz со ссылкой на CNBC.

Больше всего потеряли Apple и Microsoft - за двое суток они лишились по $70 млрд каждая. Кроме того, рыночная стоимость Alphabet за прошедшие двое суток упала на $50 млрд, а Facebook - $40 млрд. Также Amazon потеряла $30 млрд, Tesla - $13 млрд.

Как отмечает издание, компании понесли убытки из-за роста количества новых случаев коронавируса, оказывающего негативное влияние на мировую экономику.


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