30 октября местами по РК ожидаются туман и усиление ветра

На севере и востоке РК местами ожидается гололед.

На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на северо-востоке и востоке страны под влиянием ложбины уходящего циклона местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на востоке – с низовой метелью. На севере и востоке РК местами ожидается гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, гололед, ночью – усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, днем в Туркестанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем в Мангистауской области с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Алматинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 3°, ясно.

Прогноз погоды на 30 октября.

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