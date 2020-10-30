В ЕС констатировали негативный сценарий развития отношений с Турцией

Некоторые страны призывают к введению санкций и окончательному отказу от перспектив вступления Турции в Евросоюз.

Лидеры Европейского союза на неформальном виртуальном саммите в четверг констатировали отсутствие позитивных сигналов от Турции в отношениях с ЕС и намерены вновь вернуться к этому вопросу в декабре, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.

В октябре мы обсуждали наши отношения с Турцией, по Восточному Средиземноморью. Мы тогда говорили о двух возможных сценариях: позитивном и негативном. Наше желание видеть позитивное движение со стороны Турции не оправдалось, напротив, она обратилась к провокациям и неприемлемым высказываниям. Мы вернемся к этой теме в декабре, - сказал он.

Отношения ЕС и Турции испортились зимой этого года после начала очередного миграционного кризиса. Турция после обострения в феврале ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с ЕС. Миграционный кризис главным образом отразился на соседях Турции – Греции и Болгарии. Власти Евросоюза приняли ряд мер для сдерживания новой волны беженцев, а также провели переговоры с турецким руководством, чтобы найти пути прекращения кризиса.

Позднее отношения еще более обострились в связи со спором Греции, Кипра и Турции о разграничении морских зон и началом Турцией бурения и геологоразведки в исключительных экономических зонах Кипра и Греции в Средиземном море.

После убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати и заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда, в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции. Президент Турции Тайип Эрдоган не только призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран, но и оскорбил президента Франции, заявив, что ему необходимо "лечить психику". Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций, в Европе резко осудили позицию Турции, некоторые страны призывают к введению санкций и окончательному отказу от перспектив вступления Турции в Евросоюз.

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