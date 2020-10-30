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За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

Итого выздоровевших в Казахстане - 106187.

Фото : zakon.kz.30 октября 2020, 08:15

За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов
город Нур-Султан - 31
город Алматы - 6
Атырауская область - 7
Восточно-Казахстанская область - 24
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 1
Карагандинская область - 22
Костанайская область - 8
Павлодарская область - 4
Северо-Казахстанская область - 23

Всего в стране выздоровели – 106 187 человек от COVID-19.


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