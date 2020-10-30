Итого выздоровевших в Казахстане - 106187.

За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 31

город Алматы - 6

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 24

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 1

Карагандинская область - 22

Костанайская область - 8

Павлодарская область - 4

Северо-Казахстанская область - 23

Всего в стране выздоровели – 106 187 человек от COVID-19.

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