За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
Итого выздоровевших в Казахстане - 106187.
Фото : zakon.kz.30 октября 2020, 08:15
За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 31
город Алматы - 6
Атырауская область - 7
Восточно-Казахстанская область - 24
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 1
Карагандинская область - 22
Костанайская область - 8
Павлодарская область - 4
Северо-Казахстанская область - 23
Всего в стране выздоровели – 106 187 человек от COVID-19.
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