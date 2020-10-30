Горячие новости
Читайте также

В краже 700 млн тенге подозревают чиновницу в Акмолинской области

В настоящее время проводятся следственные действия.

Фото : кадр из видео30 октября 2020, 09:23

В Акмолинской области выявлен факт хищения бюджетных средств должностными лицами, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Акмолинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках досудебного расследования по факту хищения бюджетных средств на сумму 700 млн тенге при строительстве подстанции задержана группа лиц во главе с руководителями районного отдела акимата Акмолинской области, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В настоящее время проводятся следственные действия.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты