В краже 700 млн тенге подозревают чиновницу в Акмолинской области
В настоящее время проводятся следственные действия.
Фото : кадр из видео30 октября 2020, 09:23
В Акмолинской области выявлен факт хищения бюджетных средств должностными лицами, сообщает zakon.kz.
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Акмолинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках досудебного расследования по факту хищения бюджетных средств на сумму 700 млн тенге при строительстве подстанции задержана группа лиц во главе с руководителями районного отдела акимата Акмолинской области, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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