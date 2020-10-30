Нигматулин вручил победителям Премию Мажилиса "Парламент сөзі"

Победителям вручены памятные статуэтки с символикой Мажилиса и дипломы лауреатов.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил победителям Премии для журналистов "Парламент сөзі" эксклюзивные статуэтки и дипломы лауреатов, сообщает zakon.kz.

Итоги традиционной парламентской премии, которая проводилась в этом году уже в четвёртый раз, были подведены летом накануне профессионального праздника – Дня работников средств массовой информации. Однако из-за карантина церемония вручения памятных статуэток и дипломов лауреатов была перенесена на осеннюю парламентскую сессию.

Вручая победителям "Парламент сөзі" заслуженные награды, Председатель Мажилиса подчеркнул роль средств массовой информации в развитии нашей страны, а также в конструктивном взаимодействии с депутатским корпусом. По словам Нурлана Нигматулина, материалы журналистов выступают неким индикатором эффективности законодательной работы и одним из важных инструментов обратной связи с обществом.

Лауреатами номинации "За вклад в развитие парламентской журналистики" стали генеральный директор "Qazaqstan dauiri" Сауле Мешитбаева и главный редактор газеты "Караван" Игорь Шахнович.

В номинации "За лучший телевизионный сюжет" лауреатами признаны корреспонденты телеканалов "Хабар" Индира Жилкайдарова и "Первый канал "Евразия" Светлана Пенькова.

Лауреатами номинации "За лучшую печатную публикацию" стали Тимур Хусайнов ("Егемен Қазақстан") и коллектив газеты "Литер".

В номинации "За лучший интернет- и радиоматериал" лауретами признаны информационный портал "Abai.kz" и Серик Сабеков ("Kazinform").

Премию "Парламент сөзі" в номинации "Специальный репортаж" получили Кымбат Досжан от "Қазақ радиолары" и корреспондент телеканала "Хабар 24" Марк Брюшко.

А лауреатами в номинации "За лучший видео- и фотоматериал стали фотограф "Nur Media" Советбек Магзумов и главный оператор телеканала "Хабар" Едиль Ермекбаев.

В этом году впервые были определены победители и за лучшие материалы в социальных сетях. Первыми победителями в этой номинации стали журналист-блогер Оркен Кенжебек и автор Telegram-канала YEDILOV ONLINE Ербол Едилов.

По инициативе Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина в этом году специальная номинация "Парламент сөзі" арнайы сыйлығы" присуждена известному казахстанскому журналисту Бейсену Куранбеку, безвременно ушедшему из жизни.

Победителям вручены памятные статуэтки с символикой Мажилиса и дипломы лауреатов.

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