Преимущества развития ВИЭ с БРК

На сегодняшний день, проекты ВИЭ в БРК представлены всеми направлениями: это и ветростанции, проекты в солнечной энергетике и малые ГЭС.

Представители Банка Развития Казахстана приняли участие в вебинаре, на тему привлечения финансирования и инструментах субсидирования в секторе возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Вебинар организован Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА), где участие также приняли и представители региональных банков развития – Евразийский Банк Развития, Евразийский банк развития и реконструкции, Азиатский банк развития, а также представители ПРООН и Центра зеленых финансов МФЦА.

Банкиры Дирекции по работе с клиентами Банка Развития Казахстана Бауыржан Аманбеков и Тулеген Каренов поделились опытом БРК и инструментами по финансированию проектов в сфере ВИЭ, а также об имеющихся и потенциальных проектах ВИЭ в кредитном портфеле БРК.

Банк развития Казахстана (дочерняя структура холдинга "Байтерек") активно наращивает кредитный портфель по финансированию проектов по развитию ВИЭ в Казахстане. Общая сумма займов, предоставленных БРК в данной отрасли составляет 65,2 млрд тенге, при этом общий пайплайн проектов с учетом проектов на рассмотрении составляет порядка 212,4 млрд тенге, где участие Банка составляет 123,5 млрд тенге.

На сегодняшний день, проекты ВИЭ в БРК представлены всеми направлениями: это и ветростанции, проекты в солнечной энергетике и малые ГЭС. Также, на рассмотрении Банка находится первый проект по использованию биотоплива для генерации э/энергии.

Проекты ВИЭ Банк начал рассматривать с 2015 года, почти сразу после того, как Правительство РК впервые установило долгосрочные фиксированные тарифы, ввело централизованный закуп электроэнергии с различных объектов ВИЭ, а также получения инициаторами первых PPA контрактов. С развитием ВИЭ в Казахстане, Банк совместно с клиентами наращивал и свою компетенцию. Изучали законодательство, начали понимать особенности той или иной станции, технические нюансы в зависимости от источника генерации, месторасположения, используемого оборудования, сравнивали с мировым опытом и тд. - отметил Бауыржан Аманбеков.

В целом, Банк кредитует проекты ВИЭ с использованием различных способов финансирования, включая софинансирование, проектное, мезонинное, синдицированное финансирование. В частности, Банк может софинансировать проект совместно с другими кредиторами на общую сумму не менее 7 млрд тенге со сроком до 20 лет. При этом минимальная сумма участия Банка не должна быть ниже 3,5 млрд тенге. Также в рамках профинансированных проектов Банком, Банк может осуществлять кредитование деятельности с целью пополнения оборотных средств до 40% от суммы займа со сроком не менее срока финансирования данных проектов.

В рамках поддержки инвестиционных проектов в секторе ВИЭ, мы предлагаем своим клиентам среднесрочное и долгосрочное финансирование от 7 млрд. тенге со сроком от 5 до 20 лет и с собственном участием клиента не менее 20% при предоставлении клиентом твердого залогового обеспечения не менее 30% и при проектом финансировании, где залоговым обеспечением будут является активы и денежные потоки, поступающие в будущем в рамках Проекта, - дополнил Тулеген Каренов.

БРК является ключевым игроком по финансированию "зеленых" проектов и уже имеет достаточный опыт работы с зарубежными инвесторами по совместному финансированию “зеленой” мощности казахстанской электроэнергетики. Так, Банк успешно сотрудничает с международной компаниией Universal Energy в реализации СЭС Nurgisa мощностью в 100 МВт в районе Капшагай Алматинской области, а также с инвестором проекта СЭС "Жылга" на 20 МВт в Туркестанской области, немецкой компанией DERA GmbH.

Наличие этих проектов в портфеле БРК является позитивным сигналом для иностранных инвесторов в "зеленую энергетику", Банк может стать для них опытным и надежным партнером.

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