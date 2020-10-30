Ветреные выходные ждут казахстанцев
Местами по республике ожидается туман.
Фото : express-k.kz30 октября 2020, 10:57
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 31 октября-2 ноября, сообщает zakon.kz.
В течении периода в северной половине Казахстана быстрая смена синоптических процессов обусловит неустойчивый характер погоды.
Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель, также будет отмечаться колебание температуры. Местами по республике - туман, усиление ветра, - сообщили в ведомстве.
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