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Ветреные выходные ждут казахстанцев

Местами по республике ожидается туман.

Фото : express-k.kz30 октября 2020, 10:57

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 31 октября-2 ноября, сообщает zakon.kz.

В течении периода в северной половине Казахстана быстрая смена синоптических процессов обусловит неустойчивый характер погоды.

Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель, также будет отмечаться колебание температуры. Местами по республике - туман, усиление ветра, - сообщили в ведомстве.


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