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Экс-министр Украины заявила, что "страна трещит по швам"

Жители регионов страны, тяжело пережившие экономические последствия пандемии коронавируса, больше не надеются на центральную власть.

Фото : focus.ua30 октября 2020, 11:30

Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в Украине, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, по ее мнению, успех региональных партий указывает на отсутствие в государстве политической партии государственного масштаба, и в этих условиях продолжится "феодализация" Украины.

Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина, — сказала Лукаш.

Бывший министр отметила, что жители регионов страны, тяжело пережившие экономические последствия пандемии коронавируса, больше не надеются на центральную власть и полагаются на местных лидеров.

Местные выборы прошли в Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll социологической группы "Рейтинг", участие в президентском опросе приняли 67 процентов украинцев, которые пришли на выборы. По информации Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88 процента.


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