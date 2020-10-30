Правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков изменили в РК

Также определены основания, по которым могут отказать в выдаче такого разрешения.

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16 октября 2020 года внесены изменения в некоторые приказы в сфере долевого участия в жилищном строительстве, передает zakon.kz.

Так, говорится, что для получения разрешения на привлечение дольщиков застройщик и уполномоченная компания направляют услугодателю через веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz, www.elicense.kz либо госкорпорацию "Правительство для граждан" следующие документы:

При организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня:

- заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков по форме согласно приложению 1;

- акт приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающий опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, не менее трех лет, общей площадью не менее восемнадцати тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее девяти тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах;

- акт на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством или на праве собственности (при отсутствии сведений в информационной системе "Государственная база данных "Регистр недвижимости");

- проектно-сметную документацию проекта строительства многоквартирного жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы.

При организации долевого участия в жилищном строительстве способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома:

- заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков по форме;

- акт приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт реализованных объектов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, в течение последних пяти лет, строительство и ввод в эксплуатацию на территории РК многоквартирные жилые дома общей площадью не менее шестидесяти тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее тридцати тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах. При этом учитывается суммарный опыт дочерних организаций застройщика;

- акт на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством, или на праве собственности (при отсутствии сведений в информационной системе "Государственная база данных "Регистр недвижимости");

- проектно-сметная документация проекта строительства многоквартирного жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

- отчет инжиниринговой компании о наличие завершенного строительства каркаса многоквартирного жилого дома;

- договор с инжиниринговой компанией.

Также в новой редакции изложена форма 2 "Заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков".

Как отмечается, основанием для отказа в выдаче разрешения может стать:

- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;

- при несоответствии Договора условиям типовой формы договора, а также при наличии ранее поставленного на учет Договора на одну и ту же долю в многоквартирном жилом доме;

- несоответствие застройщика или представленных материалов, необходимых для оказания государственной услуги требованиям, установленными настоящими Правилами;

- если в отношении застройщика имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (28 октября).

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