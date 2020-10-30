Сагинтаев пообещал обследовать и усилить дома в микрорайоне "Зердели" в Алматы

Он провел рабочий объезд и встретился с жителями.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями микрорайона "Зердели". Он пообещал, что все дома будут обследованы и при необходимости усилены. Ранее жильцы жаловались на некачественный ремонт накренившегося дома, передает zakon.kz.

Пресс-служба акима сообщает, что Сагинтаев провел рабочий объезд микрорайона "Зердели". Он встретился с жителями этого микрорайона и рассказал о проводимой работе по обследованию и укреплению домов.

Сагинтаев заверил жителей, что все дома будут обследованы и при необходимости усилены.

Средства выделены, работа ведется, - сказал аким мегаполиса.

Также аким ответил на вопросы о текущем ремонте и благоустройстве территории микрорайона. Акиму Алатауского района он дал соответствующие поручения.

Пресс-служба акима добавила, что в 2016 году были усилены основания 6 домов (1/136,1/148, 1/170, 1/153, 1/156, 1/158). Работы по укреплению и выравниванию проведены за счет средств подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств. В текущем году по заказу акимата специалисты АО "КазНИИСА" проводят обследование оснований и несущих конструкций оставшихся 24 жилых домов.

На сегодняшний день получены заключения по усилению 7 домов, из которых работа по укреплению оснований завершена по 4 домам (1/160, 1/161, 1/179, 1/180). На данный момент ведется усиление 3 домов (1/165, 1/167, 1/168). По оставшимся 17 домам ведется обследование, срок завершения - декабрь 2020 года. После получения заключения, в случае необходимости будет проведено усиление.

Напомним, 30 многоквартирных 9-этажных жилых домов были построены в микрорайоне "Зердели" В 2012-2016 годах.

В декабре 2019 года жители построенной по госпрограмме многоэтажки в микрорайоне "Зердели-6" пожаловались на то, что их дом накренился. Власти пообещали решить проблему. После исследования был сделан ремонт, в июле жильцы вернулись домой. По сообщениям СМИ жители остались недовольны ремонтом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!