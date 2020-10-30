Горячие новости
Читайте также

Выделенные на борьбу с пандемией средства украли в Жамбылской области

Ущерб государству составил 8,7 млн тенге.

Фото : Pixabay30 октября 2020, 11:47

За прошедшие две недели Антикоррупционной службой зарегистрировано 85 досудебных расследований. Задержано восемь должностных лиц. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе рассказал следователь по особо важным делам 1-го Департамента агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает zakon.kz.

В отношении шести лиц применена мера пресечения "содержание под стражей".

Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Управления здравоохранения акимата Жамбылской области по факту хищения бюджетных средств, выделенных на борьбу с пандемией, путем приобретения медицинских изделий по завышенным ценам, тем самым причинив ущерб государству на сумму 8 730 560 млн тенге, - назвал один из случаев Бигайдаров.

Расследование продолжается.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты