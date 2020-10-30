Горячие новости
Читайте также

30 млн тенге заплатят государству военные и предпринимательница за взятку

Сумма полученной взятки составила 200 тыс. тенге.

Фото : liter.kz30 октября 2020, 12:05

В военном суде Алматинского гарнизона оглашен приговор военнослужащим и исполнительному директору ТОО, обвиненным во взяточничестве, передает zakon.kz.

По сообщению Антикоррупционной службы, 26 октября приговором военного суда Алматинского гарнизона осуждены:

- командир воинской части №18404, подполковник Шамелов, к штрафу в размере 55-ти кратной суммы взятки в общей сумме 11 млн тенге;

- заместитель командира в/ч №18404, майор Акимжанов, к штрафу в размере 30-ти кратной суммы взятки в общей сумме 6 млн. тенге;

- начальник продовольственной службы в/ч 18404 Кумаргали, к штрафу в размере 50-ти кратной суммы взятки в общей сумме 10 млн тенге;

- исполнительный директор ТОО "Студия Vulkan" Тюлюбаева, к штрафу в размере 15-ти кратной суммы взятки в общей сумме 3 млн тенге.

В суде установлено, что Шамелов, при пособничестве своих подчиненных Акимжанова и Кумаргали, получил взятку от исполнительного директора ТОО "Студия Vulkan" Тюлюбаевой в сумме 200 тыс. тенге за общее покровительство и подписание акта выполненных работ за март 2020 года по предоставленным услугам питания личного состава.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты