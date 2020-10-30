30 млн тенге заплатят государству военные и предпринимательница за взятку

Сумма полученной взятки составила 200 тыс. тенге.

В военном суде Алматинского гарнизона оглашен приговор военнослужащим и исполнительному директору ТОО, обвиненным во взяточничестве, передает zakon.kz.

По сообщению Антикоррупционной службы, 26 октября приговором военного суда Алматинского гарнизона осуждены:

- командир воинской части №18404, подполковник Шамелов, к штрафу в размере 55-ти кратной суммы взятки в общей сумме 11 млн тенге;

- заместитель командира в/ч №18404, майор Акимжанов, к штрафу в размере 30-ти кратной суммы взятки в общей сумме 6 млн. тенге;

- начальник продовольственной службы в/ч 18404 Кумаргали, к штрафу в размере 50-ти кратной суммы взятки в общей сумме 10 млн тенге;

- исполнительный директор ТОО "Студия Vulkan" Тюлюбаева, к штрафу в размере 15-ти кратной суммы взятки в общей сумме 3 млн тенге.

В суде установлено, что Шамелов, при пособничестве своих подчиненных Акимжанова и Кумаргали, получил взятку от исполнительного директора ТОО "Студия Vulkan" Тюлюбаевой в сумме 200 тыс. тенге за общее покровительство и подписание акта выполненных работ за март 2020 года по предоставленным услугам питания личного состава.

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