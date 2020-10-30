Военный и полицейский заплатят штраф в 4 млн тенге
Они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
Фото : mir24.tv30 октября 2020, 12:07
Военный и полицейский в Алматы хотели помочь призывнику "откосить" от армии за тысячу долларов, сообщает zakon.kz.
В сговоре с ними был и частный предприниматель.
26 октября начальник отдела комплектования Управления по делам обороны Медеуского района Алматы Омаров Н.Ж., помощник участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Медеуского района Алматы Еспенбетов Р.Н. и частный предприниматель Мартынов А.Е. осуждены к штрафу в десятикратном размере похищенного имущества в сумме 4 280 000 тенге каждому, с пожизненным лишением права занимать должности в государственной службе, - говорится в приговоре военного суда Алматинского гарнизона.
По информации ведомства, Омаров, Еспенбетов и Мартынов подозревались в завладении группой лиц по предварительному сговору денежными средствами призывника в сумме 1 000 долларов путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом обеспечения выдачи военного билета, в качестве негодного к воинской службе.
Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе (приговора не вступили в законную силу).
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