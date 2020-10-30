Жамбылцы изучают казахский язык с помощью мобильного приложения

Разработали программу на базе центра изучения языков при управлении по развитию языков.

С каждым годом желающих изучить государственный язык становится все больше. В этом году бесплатные курсы казахского языка прошли 2232 жителя Жамбылской области, это на 767 человек больше, по сравнению с прошлым годом. До конца года планируется обучить 3 тысячи человек.

В настоящее время многие представители разных этносов считают своим долгом знать язык страны, в которой живут. В Кордайском районе открылся центр "Тілдерді оқыту". С начала года центром было организовано около 200 мероприятий, направленных на реализацию государственной языковой политики, с участием более 50 тысяч жителей.

В селах Масанчи, Аухатты, Сортобе, Булар батыр, Карасу, Байтерек Кордайского района, где компактно проживает несколько этнических диаспор, открылись 73 группы, государственный язык изучают 984 жителя.

Также в местах компактного проживания этнических групп заработали клубы "SÓILE" в формате TedX. В этом году прошло 55 заседаний клуба с участием тысячи человек.

Заработало мобильное приложение по изучению казахского языка "QazOnline". Скачать приложение можно через программу "Play Market". Разработали программу на базе центра изучения языков при управлении по развитию языков. Приложение бесплатное. Благодаря удобному функционалу можно в любое время начать обучение и по своему усмотрению планировать занятия. Разработчики уверены, что интерфейс программы будет понятен абсолютно любому человеку, желающему изучить государственный язык. Всего за 16 уроков можно научиться разговорному казахскому языку, самостоятельно строить предложения, освоить базовые навыки письма. Приложение также позволяет оценивать уровень учащегося. Для этого есть соответствующий функционал.

Сейчас сотрудники управления по развитию языков встречаются с сельчанами и объясняют, как можно пользоваться данным бесплатным сервисом.

Кроме того, в рамках социального проекта была создана "Общественная языковая инспекция". Инспекция проводит мониторинг в 10 районах и в областном центре, выявляет ошибки на вывесках и в текстах визуальной рекламы. Проверка прошла в 1021 объекте, выявлено 538 нарушений.

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